Как вести себя при возникновении пожара в торговом центре

Как спастись при пожаре в общественном месте, таком, как торговый центр или кинотеатр, рассказали в управлении МЧС по Башкортостану. Ввиду трагедии, которая случилась в воскресенье, 25 марта в Кемерове, в ведомстве считают нелишним напомнить гражданам о правилах безопасности в общественных местах.

При посещении торгово-развлекательных комплексов в первую очередь необходимо обратить внимание на планы эвакуации, которые есть в каждом таком заведении. Обычно они размещены на видных местах. Второе — надо постараться запомнить планировку этажа и ближайшее расположение эвакуационных выходов и средств первичного пожаротушения.

В случае пожара необходимо оповестить о нем людей и персонал объекта с целью организации эвакуации. Для оповещения необходимо воспользоваться ручными пожарными извещателями, расположенными на стенах вблизи эвакуационных выходов.

После этого необходимо сообщить о пожаре в подразделение пожарной охраны по телефону 01 или 101 с сотового.

Для эвакуации необходимо использовать эвакуационные выходы, обозначенные световыми табло «Выход» и соответствующими указателями направления движения. При эвакуации запрещается использовать лифты и эскалаторы, подчеркнули в пресс-службе МЧС по РБ.

Напомним, крупный пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово, по предварительным данным, унес жизни 64 человек, в том числе детей. Судьба десятков человек остается неизвестной.

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