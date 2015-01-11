Сколько зарабатывают чиновники в Челябинской области

Росстат подсчитал зарплаты в регионах страны.

Конечно, нашим госслужащим в заработках до московских коллег далеко. Лидеры — сотрудники Правительства РФ, где средний заработок — 228,5 тыс. руб. В Администрации президента чуть поменьше — 218,6 тыс. руб.

Росстат выяснил укомплектованность аппаратов в регионах. Анализировали федеральные ведомства, органы областной исполнительной власти и чиновников местного уровня.

СКОЛЬКО У НАС ЧИНОВНИКОВ.

Выяснилось, что в прошлом году территориальные органы федеральной исполнительной власти в Челябинской области насчитывали 8024 человека. Это такие ведомства, как МЧС, УФМС, Военный комиссариат, Роспотребнадзор.

Органы исполнительной власти субъектов РФ — 1980 человек. Это — аппарат губернатора, Правительство области, местные министерства.

Органы местного самоуправления — 6788 человек. Это — районные чиновники.

Итого — в Челябинской области 17792 чиновника. В Екатеринбурге на пять тысяч человек больше.

ГДЕ БОЛЬШЕ ПЛАТЯТ.

Средняя зарплата федералов на Южном Урале в прошлом году — 40 308 руб. (+103,7% к уровню 2016 года).

У чиновников областного уровня — 53 168 рублей (+110,8%).

У местных чиновников — 33 703 руб. (+ 107,1%).

В Екатеринбурге зарплата федералов и региональных чиновников примерно такие же. А местные чиновники в среднем получают 40 582 руб.

А самые высокие заработки в УрФО — в Ханты-Мансийском автономном округе. У федералов — 67 506 руб., у областных — 97 511 руб., у местных — 95 654 руб.

P. S. По данным министра экономического развития Челябинской области, в 2017 году среднемесячная заработная плата в регионе увеличилась на 7,4% и составила 31500 руб.

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