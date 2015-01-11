Суд подтвердил: сбор платы за ОДН – задача управляющей организации

На протяжении полугода между управляющей организацией «Жилищно-коммунальная сфера» и ММПКХ шли судебные разбирательства по начислениям платы за общедомовые нужды. В настоящее время судебные разбирательства окончены, и ООО «ЖКС» обязана единовременно выставить жителям данные платежи, задолженность по которым формировалась на протяжении полутора лет.

– Два первых судебных решения были в пользу УК «ЖКС», которая настаивала на том, что плату за общедомовые нужды с жителей должно взымать ММПКХ, – пояснил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев, – но в кассационной инстанции, куда обратилось муниципальное предприятие, эти решения были отменены. В конечном итоге было определено, что сбор этих средств является задачей управляющей организации.

Иван Сбитнев отметил, что управляющие компании, как правило, включают эти начисления в свои квитанции. Затем средства перечисляются ресурсоснабжающим организациям – и не только ММПКХ, но и «Челябэнерго». К сожалению, в течение практически полутора лет, пока шёл спор между УК «ЖКС» и ММПКХ, начисление платы за общедомовые нужды не осуществлялось. В настоящее время судебные разбирательства окончены, принято решение о том, что управляющая компания обязана выставить данные платежи жителям жилищного фонда, который находится в управлении данной организации.

– В связи с тем, что жителям предстоит оплатить задолженность за достаточно продолжительный период времени, суммы платежей будут значительными, зависеть они будут от площади квартиры. Естественно, эта ситуация неприятная для жителей. Одно дело платить небольшими частями ежемесячно, и другое – оплатить накопившуюся сумму, которая ориентировочно будет составлять от 400 до 900 рублей, – подчеркнул Иван Сбитнев.

Первый заместитель отметил, что данные начисления осуществляются законно, оплачивать их необходимо, но если суммы платежей будут значительными, то можно осуществлять оплату частями.

– После 25 марта жители домов, которые обслуживаются УК «ЖКС», получат квитанции за услуги ЖКХ, в которые будут включены начисления за общедомовые нужды, – обратил внимание Иван Сбинев. – По всем спорным вопросам жители могут обратиться в свою управляющую компанию, а также в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации. Если возникнут сомнения в полноте и правильности данных начислений, мы готовы оказать жителям консультационную помощь.

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