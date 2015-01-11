Минздрав приглашает южноуральцев на бесплатную диспансеризацию

31 марта во всех медицинских организациях Челябинской области пройдет день открытых дверей.

Пройти обследование приглашают всех жителей Южного Урала старше 18 лет. Возможность сохраняется, даже если возраст посетителей не кратен трем (в 2018 году пройти обследования в обычном режиме могут граждане 1919, 1922, 1925…1997 годов рождения).

Диспансеризация будет проходить в два этапа.

На первом этапе для всех пациентов предусмотрено анкетирование, анализы, осмотры у врачей. Второй этап - диагноз и назначение лечения, обследование у профильных специалистов.

«С начала этого года в силу вступили новые правила прохождения диспансеризации. Современные требования позволят сократить время, затраченное на обследования, а также дополнительно акцентируют внимание на ранние выявления онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний», – заявил главный специалист по профилактической медицине региона Ольга Агеева

Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в поликлинику по месту жительства (без предварительной записи). При прохождении диспансеризации необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС).

Отметим, что все обследования в рамках диспансеризации будут проводиться за счет средств обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для пациента.

https://lentachel.ru