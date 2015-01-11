Южноуральцев шокировал приговор экс-министру соцотношений региона

В Челябинске огласили приговор бывшему министру социальных отношений региона Олегу Бехтереву. Который запомнится южноуральцам не достижениями, а проступками. Его называют человеком команды Михаила Юревича – экс-губернатора, а ныне фигуранта уголовного дела о самой крупной взятке в истории России: почти три с половиной миллиарда рублей.

Во взяточничестве, а также в растрате обвиняли и Бехтерева, вместе с его сообщницей. Примечательно, что в статусе министра он пребывал всего несколько дней, однако успел “заработать” на государстве десятки миллионов рублей. В суд бывший чиновник пришел с большой спортивной сумкой.

Перед началом оглашения приговора они даже не смотрят друг на друга, хотя еще несколько лет назад вместе проворачивали нехитрые, но многомиллионные аферы. Олег Бехтерев, которого челябинские журналисты прозвали “министром социальных хищений”, и Ирина Кем, чересчур предприимчивый предприниматель, прячут глаза. Подсудимым и правда есть чего стыдиться.

По версии следствия, они наживались на людях с инвалидностью. Чиновник заключал с фирмами бизнес-леди контракты на поставку средств реабилитации; без аукциона и по завышенной стоимости. Ничего святого, зато (по данным из разных источников) от 30 до 50 миллионов рублей чистой прибыли. Преступную схему воровства бюджетных денег выявили сотрудники ФСБ региона. Очередное коррупционное дело на Южном Урале оказалось непростым.

“Это большой объем той работы, которая была проведена как органами предварительного следствия, так и в зале суда при предоставлении доказательств. Допрошено более 40 свидетелей по делу, само дело представляло собой 26 томов”, – комментирует Светлана Дадонова, старший помощник прокурора Тракторозаводского района Челябинска.

Бессовестность в особо крупном размере. Незаконный заработок на абсорбирующем белье, инвалидных креслах и колясках с электроприводом (для детей и взрослых) – следствие и обвинение квалифицировали как растрату и пособничество в ней, а также взяточничество. По данным оперативников, бывший министр получил от предпринимательницы пять миллионов рублей – за то, что та оставалась единственным поставщиком. Известно, что в суде Ирина Кем согласилась с самим фактом взятки, но отрицала растрату, а Олег Бехтерев – наоборот. Вину оба признали частично. Но, судя по всему, не мучились раскаянием. Приговора они дожидались под домашним арестом.

Обвинение просило для Олега Бехтерева и Ирины Кем десяти и восьми лет в колонии строгого и общего режима соответственно, плюс штраф каждому – в размере 100 миллионов 250 тысяч рублей. Но приговор шокировал челябинскую общественность: экс-министр и бизнес-леди получили условные сроки, это шесть и пять лет лишения свободы, и штрафы – 900 и 800 тысяч рублей соответственно. У бывшего чиновника конфисковали иномарку (деньги от ее продажи пополнят казну государства), но и только. Не исключено, что прокуратура ответит на это апелляционной жалобой. Тем более что судьба похищенных бюджетных миллионов так и осталась неизвестной.

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