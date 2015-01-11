Наступает весенне-летний пожароопасный период

Не так много осталось времени до установления теплой сухой погоды. В это время резко увеличивается количество пожаров, связанных с возгоранием сухой травы и мусора. Значительная часть пожаров происходит из-за неконтролируемых сельхозпалов (сжигания прошлогодней травы и соломы), леса пылают и из-за небрежного обращения с огнем рыбаков и охотников. Связано это и с уборкой садовых участков (сжиганием мусора, травы) и массовым выездом населения на природу (разжигание костров, мангалов). Нередко это приводит к тяжелым последствиям. В ряде таких пожаров виноваты курильщики. Много хлопот работникам противопожарной службы в этот период доставляют детские шалости с огнем.

В связи с этим пожарная охрана Озёрского городского округа призывает вас быть особо внимательными и осторожными в этот период.

Необходимо следить за тем, чем заняты дети, пресекать любые шалости несовершеннолетних с огнем. На территории частного или садового дома, необходимо иметь емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель. Костры и мангалы разжигать в безветренную погоду подальше от всего, что может гореть, угли заливать водой. Не курите в неположенных местах, тщательно тушите окурки.

Не забывайте о том, что за нарушение требований пожарной безопасности законодательством Российской Федерации предусмотрена административная, а также и уголовная ответственность.