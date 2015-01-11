Вербная» благотворительная

Странная штука – относительность времени… Казалось бы, только что была Масленица с ее блинами и Прощеное воскресенье, а вот уже и Святая Четыредесятница завершилась. Позади и Лазарева Суббота. Пришло Вербное Воскресенье.

Конечно, этот праздник, как всякий православный праздник, начинается в храме. И начинается накануне. Нет, не потому, что «кто праздничку рад, тот…» А потому, что церковные сутки начинаются с вечера.

В сам же день празднования Входа Господня в Иерусалим (так по-настоящему называется этот праздник) после Богослужения в Духовно-просветительском центре «Первоцвет» при храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска прошла традиционная уже благотворительная ярмарка.

Посетителей ярмарка встречала столами со всевозможными поделками: одни прихожане захотели поучаствовать в благотворительности своим рукоделием, предоставив на ярмарку кто – выпечку, кто – вязаные вещи, кто – уникальные авторские игрушки, кто – иные поделки разного рода, внося благотворительный вклад в виде своих работ; другие – в качестве покупателей могли приобрести эти изделия или дать какую-то сумму сверх указанного пожертвования, выступая в качестве благотворителя таким образом…

К тому же, могли желающие и перекусить чаем с бутербродами и выпечкой.

В этом году в «Вербной» ярмарке участвовали представители кружков и секций ДТДиМ.

В ходе ярмарки было собрано около 10 тысяч рублей на благотворительные проекты Духовно-просветительского центра «Первоцвет», на адресную помощь и на нужды воскресной школы.

Конечно же, кроме сугубо материального аспекта подобных ярмарок, важен и иной результат: воспитанники Братства «Покровская крепость» при Духовно-просветительском центре «Первоцвет», всякий раз участвуя в различных приходских благотворительных акциях, учатся получать удовольствие от того, что не купишь ни за какие деньги – ведь всякое доброе дело непременно оставляет свой след в душе…

Александр Волынцев