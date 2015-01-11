Педагоги и дети навели «Весенний переполох» во дворце

С 26 по 30 марта во Дворце творчества детей и молодежи успешно прошел первый сезон проекта «ИнтерАктивные каникулы», суть которого сводится к организации содержательного досуга для школьников младшего звена.

Куда деть младшего школьника на весенних каникулах? Родители весь день на работе, ребёнок предоставлен сам себе. Выход найден! – организаторы проекта придумали собрать вместе детей и вовлечь их в познавательно-развлекательные программы.

Куратором столь востребованного предложения для многих городских семей стала заведующая отделом клубов по месту жительства Кристина Остратова.

На основе принятых от родителей заявок были сформированы четыре группы по 15 детей, каждую из которых курировал отдельный педагог: 1 группа – Александр Шереметев, 2 группа – Наталья Кыштымова, 3 группа – Ольга Коровина, 4 группа – Олеся Волоковых. Для того чтобы каждая группа стала маленькой дружной семьей, ребятам было предложено придумать яркое название своей команде, в результате чего на проекте «ИнтерАктивные каникулы» появились веселые улыбчивые «Смайлы», задорная «Кока-Кола», активные «Черепашки» и модные «Рваные джинсы».

Программа «Весенний переполох» в рамках проекта включала в себя насыщенный пятидневный цикл мероприятий различной направленности. Каждое утро команды встречались на «линейке», приветствовали друг друга своими названиями и девизами, внимательно слушали, что их ожидает в течение дня и затем заряжались бодростью и хорошим настроением под веселые ритмы «зумбы» вместе с Аленой Шкуркиной. После веселой зарядки ребят ожидал горячий завтрак в кафетерии дворца, а затем команды погружались в различные интересные мероприятия. В середине дня все подкреплялись вкусным обедом, и следовало продолжение программы.

В рамках «Весёлого переполоха» ребята приняли участие в следующих мероприятиях:

- спортивных состязаниях в школе №25 с педагогом Олегом Андросенко;

- профилактической игре-квесте на знание правил дорожного движения «СТОЙ!» - нам красный говорит…» с педагогом Мариной Самсоновой и работниками филиала детской библиотеки Еленой Дьяконовой и Ириной Фомичевой;

- тренингах на командообразованию с педагогом - психологом Аллой Колясниковой;

- игровых программах «Давайте познакомимся», «Если добрый ты…» с педагогом Татьяной Гороховой;

- театральном творчестве с педагогом Дарьей Потаповой;

- музыкальных занятиях (игре на ложках, на различных инструментах) с педагогами Валентиной Поповой и Верой Сальниковой;

- занятиях по рисованию на тему «Подводный мир» с педагогом Натальей Яковлевой;

- занятиях по лепке из соленого теста с педагогом Натальей Сосюрко.

Помимо участия в мероприятиях в стенах Дворца творчества детей и молодежи команды смогли посетить Детский эколого-биологический центр, где стали зрителями увлекательного представления с участием дрессированных животных.

Жизнь команд в течение программы «Весенний переполох» - дружелюбность, сплоченность, активность - оценивалась с помощью радужного спектра. Результаты ежедневно вывешивались на стенде в фойе, где ребята могли видеть, у кого из них дела идут хорошо, а кому следует слегка «подтянуться». Последний день веселых каникул запомнился школьникам концертом в большом актовом зале (с награждением всех участников дипломами) и прощальным чаепитием со сладостями.

Дети неохотно расставались со своими педагогами – чувствовалось, что за пять коротких дней они подружились и стали одной семьей. Результаты итогового анкетирования показали, что всем без исключения участникам первая программа проекта пришлась по душе, была отмечена достойная организация питания детей, насыщенные досуговые мероприятия.

Впереди - новые встречи, развлекательные программы. Проект «ИнтерАктивные каникулы» будет реализовываться и дальше: в летние и в осенние каникулы.

Информация и фото предоставлены управлением образования.

http://www.ozerskadm.ru