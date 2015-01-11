Миндортранс предупреждает: на дорогах Южного Урала пройдут соревнования по велоспорту

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области предупреждает автомобилистов о том, что в регионе стартуют тренировки и соревнования по велосипедному спорту.

Учебно-тренировочные занятия для велосипедистов будут проводиться на следующих автомобильных дорогах: Обход Челябинска, Вахрушево (Копейск) — Долгодеревенское; Кузнецкое — Байрамгулово; Челябинск — Тимирязевкий (участок Полетаево — Архангельское); Копейск — Луговой (Красноармейский район); Еткуль — Селезян — Шатрово — Луговой; Кузнецкое — автодорога Миасс — Карабаш — Кыштым; Миасс — Карабаш — Кыштым; М-5 «Урал» Москва — Челябинск (проезд до обхода к месту тренировок); М-5 «Урал» Подъезд к Екатеринбургу (проезд до обхода к месту тренировок).

На автодороге Вахрушево — Долгодеревенское (участок Вахуршево — Сычево) соревнования по велосипедному спорту проведут 14, 15, 21, 22, 28—30 апреля, 5, 6, 12, 13, 18−20, 26, 27 мая, 2, 3, 10, 11 июня, 1−19, 24—26 августа, 1, 2, 8, 9 сентября 2018 года.

В министерстве просят водителей быть внимательными и осторожными.

https://dostup1.ru