Накануне в Челябинске, Коркино и Карабаше вновь был объявлен режим НМУ

В Челябинске, Коркино и Карабаше после долгого перерыва вновь объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.

На сегодняшний день НМУ присвоена первая степень опасности, есть большая вероятность, что режим будет продлен и после 3 апреля.

Экологи призывают людей не выходить на улицу без особой необходимости, а также не пользоваться личным транспортом.

В период НМУ нужно как можно больше употреблять кисломолочные продукты — кефир и йогурт, от алкоголя вообще стоит воздержаться.

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