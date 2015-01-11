Накануне в Челябинске, Коркино и Карабаше вновь был объявлен режим НМУ

В Челябинске, Коркино и Карабаше после долгого перерыва вновь объявлен режим неблагоприятных метеоусловий.
На сегодняшний день НМУ присвоена первая степень опасности, есть большая вероятность, что режим будет продлен и после 3 апреля.
Экологи призывают людей не выходить на улицу без особой необходимости, а также не пользоваться личным транспортом.
В период НМУ нужно как можно больше употреблять кисломолочные продукты — кефир и йогурт, от алкоголя вообще стоит воздержаться.
http://www.nakanune.ru
Ключевые теги: Челябинская область, режим НМУ, экология.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать