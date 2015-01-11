Иван Сбитнев: «В апреле сетевой газ должен быть подан в квартиры жителей посёлка Новогорный»

3 апреля состоялось очередное совещание по вопросу газификации посёлка Новогорный. На сегодняшний день монтажные работы полностью выполнены, близки к завершению опресовка и работы по обратной засыпке траншей. На 17 апреля намечена комиссия по приёмке выполненных работ.

Совещания по газификации посёлка Новогорный проводятся в еженедельном режиме. 3 апреля в работе совещания принял участие первый заместитель главы округа Иван Сбитнев. Он подчеркнул, что значительное превышение сроков по введению в эксплуатацию четвёртой очереди газопровода связано с проблемами, выявленными в процессе строительно-монтажных работ, а также с дополнительными требованиями эксплуатирующей организации филиалом АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Кыштыме.

– Газопровод низкого давления в настоящий момент полностью опресован. 4 апреля заканчивается опресовка оставшихся участков газопровода среднего давления, – прокомментировал ситуацию Иван Сбитнев. – Через полторы недели должны быть закончены земляные работы по засыпке траншей. Ориентировочно 17-го апреля планируется собрать комиссию по приёмке выполненных работ с участием представителей газоснабжающей, подрядной и эксплуатирующих организаций, а также заказчика – МКУ «Управления капитального строительства». Есть основания говорить о том, что комиссией будут подписаны акты готовности новой системы к приёму сетевого газа, все необходимые документы переданы газоснабжающей организации. В апреле сетевой газ будет подан в квартиры жителей посёлка Новогорный.

Следует отметить, что на данный момент речь идёт о газификации многоквартирных домов посёлка Новогорный, где уже существует внутридомовое газовое оборудование. Будет произведено переключение подачи со сжиженного газа на сетевой.

В частном жилом секторе, в соответствии с требованием законодательства, выполняется монтаж магистрального трубопровода и жителям предоставляется возможность самостоятельно решить вопросы по проектированию и подключению своих индивидуальных жилых домов к системе газификации.

– В ходе проведения строительно-монтажных работ по предложению будущей эксплуатирующей организации были установлены дополнительные запорные элементы для того, чтобы на момент переключения не оставить без газоснабжения половину посёлка. А также при проведении профилактических или ремонтных работ была возможность отключать только локальные участки трубопровода.

Кроме того, при выполнении земляных работ возникали проблемы с тем, что схемы прокладки инженерных сетей не соответствовали их фактическому расположению. Необходимость восстановления нарушенных коммуникаций серьёзно осложняла и затягивала работу подрядчика. В настоящее время все эти проблемы устранены, работы практически закончены, намечены сроки подачи газа жителям посёлка, – пояснил Иван Сбитнев.

Следует напомнить, что введение в эксплуатацию четвёртой очереди газификации посёлка Новогорного позволит полностью обеспечить жителей сетевым газом и отказаться от использования сжиженного газа, который по стоимости в десять раз дороже.

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