Весенние субботники в Челябинской области пройдут с 12 апреля по 5 мая

Как пояснили в региональном министерстве строительства и инфраструктуры, массовые уборки рекомендовано проводить 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля, а также 3, 4 и 5 мая.

«Традиционно это вторая половина недели — четверг, пятница и суббота. К санитарной очистке от мусора населенных пунктов области будут привлечены их жители, в том числе студенты и школьники», — сообщил заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Для координации субботников в Челябинской области создается штаб, который будет вести контроль и анализ проводимых работ, а также в срок до 15 мая представит главе региона обобщенную итоговую информацию. В состав штаба включены руководители региональных министерств строительства и инфраструктуры, дорожного хозяйства и транспорта, культуры, образования и здравоохранения.

Напомним, что прошлой весной в традиционных весенних субботниках приняли участие 546 тысяч человек. Было собрано и вывезено около 150 тысяч кубометров мусора, отремонтировано свыше 1 тысячи квадратных метров дорог местного значения, очищено от мусора почти 8 тысяч километров автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения.

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