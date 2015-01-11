Администрация Озерского городского округа приглашает трудовые коллективы принять участие в традиционном праздничном шествии, посвященном Дню весны и труда

1 мая 2018 года, в 10:00 часов состоится традиционное праздничное шествие трудовых коллективов Озерского городского округа, учащихся образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, представителей общественных объединений и спортивных федераций Озерского городского округа, посвященное Дню весны и труда.

Администрация Озерского городского округа приглашает трудовые коллективы принять участие в данном мероприятии.

Вниманию руководителей предприятий и организаций!

Заявки на участие в шествии с указанием количества участников, текст, который вы хотели бы озвучить с трибуны (о деятельности вашего предприятия, успехах коллектива, заслуженных работниках), данные контактного лица от предприятия, организации просьба подать в срок до 20.04.2018 года по e-mail: [email protected], контактное лицо Наумов Антон Михайлович.