Администрация Озерского городского округа приглашает трудовые коллективы принять участие в традиционном праздничном шествии, посвященном Дню весны и труда

1 мая 2018 года, в 10:00 часов состоится традиционное праздничное шествие трудовых коллективов Озерского городского округа, учащихся образовательных организаций и учреждений дополнительного образования, представителей общественных объединений и спортивных федераций Озерского городского округа, посвященное Дню весны и труда.
Администрация Озерского городского округа приглашает трудовые коллективы принять участие в данном мероприятии.
Вниманию руководителей предприятий и организаций!
Заявки на участие в шествии с указанием количества участников, текст, который вы хотели бы озвучить с трибуны (о деятельности вашего предприятия, успехах коллектива, заслуженных работниках), данные контактного лица от предприятия, организации просьба подать в срок до 20.04.2018 года по e-mail: [email protected], контактное лицо Наумов Антон Михайлович.
Ключевые теги: 1 мая, парад, ОГО.
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