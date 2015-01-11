Озерск примет участие в социально-патриотической акции «Помни меня»

Уральский федеральный округ вместе со всей Россией готовится торжественно отметить один из самых значимых праздников – День Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии 9 Мая акция «Помни меня» для многих наших соотечественников стала доброй традицией.

В этом году при поддержке органов местного самоуправления проект будет реализован в четырех городах УрФО – Магнитогорске, Озёрске, Южноуральске и Каменске-Уральском.

Акция «Помни меня», как и в прошлом году, будет проходить в несколько этапов. В школах состоятся «Уроки памяти». Ученики получат послания с личным обращением, оформленные в виде фронтовых писем военного времени. Во время Великой Отечественной войны конверты-треугольники были долгожданной весточкой для каждой семьи. На «Уроках памяти» школьники не только узнают историю этих писем и научатся правильно их сворачивать, но и получат приглашение для участия в проекте. Для этого необходимо найти фотографию своего героя, погибшего на фронте или трудившегося в тылу, узнать у родных его историю и рассказать её одноклассникам.

Кроме того, портреты героев и их истории каждый житель Урала может самостоятельно отправить на официальный сайт акции pomni.is74.ru. После отправки фото пройдет проверку и в течение недели будет размещено на сайте. Фотографию на сайт необходимо загрузить до 28 апреля 2018 года включительно. Если ранее фотография фронтовика была опубликована в Челябинске, то для того, чтобы увидеть её на стене памяти в родном городе, необходимо ещё раз загрузить фоторгафию на сайт, выбрав город Озёрск.

Кульминацией акции по традиции станет открытие Стены памяти с портретами ушедших героев, у которой озерчане смогут зажечь свечи и почтить минутой молчания память своих родных, не вернувшихся с полей сражений. 8 мая такие мероприятия пройдут в Озёрске (площадь у «Вечного огня»), Южноуральске (центральная площадь города), Каменске-Уральском (площадь Ленинского Комсомола). 9 мая к акции присоединится Магнитогорск (площадь у «Курантов»).

«За многие годы существования проекта «Помни меня» мы видим, что интерес и готовность почтить память предков не снижается. Наоборот, подрастает новое поколение уральцев, которым важно знать историю страны и своей семьи. Мы призываем земляков и в этом году поддержать акцию. Мы ждём фотографии героев от уральцев, впервые принимающих участие в проекте. Те, кто загрузил изображение в предыдущие годы, могут дополнить его рассказам о боевых и трудовых подвигах своего предка, о том, как сложилась судьба фронтовика после войны. Из этих драгоценных воспоминаний складывается общая картина подвига нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Благодаря этому живёт память, а значит – никто не будет забыт», – подчеркивают организаторы проекта, компания «Интерсвязь».

Следует отметить, что в Челябинске Стена Памяти будет установлена в 2020 году – в 75-ю годовщину Великой Победы. В настоящее время на сайте проекта «Помни меня» размещены фотографии более 150 тысяч южноуральцев – героев Войны.

Отсканировать фотографии фронтовиков можно в ТК «Елена» (1 этаж, левое крыло) в часы работы магазина, по адресу ул. Иртяшская,7 ежедневно с 09:00 до 20:00 часов до 28 апреля включительно.

Открытие Стены памяти 8 мая 2017 года ( архив).

http://www.ozerskadm.ru