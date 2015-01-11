В Озёрске выгорела квартира в многоэтажке. ВИДЕО

Как сообщают очевидцы, пожар случился около 11 часов вечера 5 апреля в квартире на первом этаже 12-этажного дома по ул. Дзержинского, 38. Столб дыма достигал самых верхних этажей. О причинах пожара и пострадавших пока неизвестно.