Новости Городские новости Оперативная обстановка на 06.04.2018 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на территории Озёрского городского округа. . Сегодня пятница 06 апреля 2018 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была 2 град. С • атмосферное давление 735 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 70 % • ветер _северный 2 м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло _2_ ДТП без пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения: Матросова 28, К.Маркса 32 п-7,8, Луначарского 15-1п, Гайдара 6, Набережная 43 С 9 до 12 час Гайдара 24-9,10,11 п С 8.30 до оконч. Строительная 57, Менделеева 21 С 9 час до окон Герцена 16, Менделеева 16 С 9 до 17 час 2 В сетях электро-снабжения: Привокзальный пер. 1,3,5, Студенческая 8, Победа 53, Менделеева 5, Ленина 80 С 9 до 12 час 3 В сетях горячего водо снабженияи отопления: Гайдара 20-1,2п, 24-9,10,11п С 8.30 до оконч. Матросова 28, К.Маркса 32 п-7,8, Луначарского 15-1п, Гайдара 6, Семенова 4, Набережная 43 С 9 до 12 час Строительная 57, Менделеева 21 С 9 час до окон. Герцена 16, Менделеева 16 С 9 до 17 час Вниманию жителей округа! С 09 апреля 2018 г. муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» начинает подготовку матросов-спасателей. По окончанию обучения выдается удостоверение установленного образца. Возможно трудоустройство на городских пляжах в летний период времени. Заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 2-00-44. 2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3.Лесопожарная обстановка: в норме. 2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. 2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 06 апреля 2018 года III. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления. Челябинская область Облачная погода, в большинстве районов осадки в виде мокрого снега и дождя, местами сильные, в отдельных районах налипание мокрого снега на провода, гололедные явления. Ветер северо-восточный, северный 4-9 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью от плюс 1° до минус 4º, в горах до минус 7°, днем от 0º до плюс 5º. ОЯ: не прогнозируются. НЯ: не прогнозируются. 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется. 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: ухудшение видимости при туманах, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, нарушение электроснабжения вследствие массового включения мощных обогревательных электроприборов. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _191_ обращений граждан. http://www.ozerskadm.ru Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ Другие новости по теме: Оперативная обстановка на 05.04.2018 г.

Оперативная обстановка на 04.04.2018 г.

Оперативная обстановка на 03.04.2018 г.

Оперативная обстановка на 02.04.2018 г.

Оперативная обстановка на 30.03.2018 г.