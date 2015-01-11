Как правильно покрасить яйца к Пасхе и не отравиться

Большинство россиян будут к Пасхе красить яйца, свидетельствуют социологические исследования. А Роспотребнадзор даже дал рекомендации, какие яйца выбирать.

Большинство россиян будут к Пасхе красить яйца, свидетельствуют социологические исследования. А Роспотребнадзор даже дал рекомендации, какие яйца выбирать: "ровные, гладкие, без трещин, следов птичьего помета, крови, перьев". И как варить: "не меньше 10 минут с момента закипания - чтобы избежать сальмонеллеза".

Окрашивать пасхальные яйца при этом советуется разрешенными красителями или луковой шелухой. Касаемо красителей Роспотребнадзор прав: скорлупа у яиц пористая, краска легко проникает в белок. Но вот только луковая шелуха не единственный путь. Есть свидетельства, что яйца к главному празднику христиан, Светлому Воскресению Христову, красили еще V-VI веках, причем, в цвета яркие. Выходит, наши предки как-то умудрялись обходиться без химии, впрочем, и луковой шелухой себя не ограничивая.

"РГ" собрала воедино экологически чистые способы превращения белого яичка в яркую пасхальную крашенку.

Природные пигменты

Самый популярный путь: пресловутая луковая шелуха, обеспечивающая весь спектр от светло-коричневого до коричнево-красного (на 3 литра воды взять 3 стакана луковой шелухи и кипятить ее в течение часа, чем больше шелухи, тем насыщенней краситель). Лиловые оттенки можно получить, если взять шелуху красного лука.

Оттенки бордового и темно-свекольного дадут кубики очищенной сырой свеклы (свеклу настаивать в воде не меньше часа, положив в раствор яйца, свеклу не удалять).

Желтый цвет придаст яичкам отвар ромашки (на 1 ст. ложку соцветий взять 1 стакан воды, кипятить 10 минут). Сочно желтый - настой куркумы (3 ст. ложки порошка куркумы 20 минут кипятить в литре воды).

Голубое и синее окрашивание можно получить, если в холодильнике найдутся замороженные черника или бузина, и вам не будет жалко потратить настои этих ягод на покраску. Если же с этим проблема, не горюйте, нашинкованная краснокочанная капуста даст не менее интересный результат. (для получения раствора мелко нарезанную краснокочанную капусту нужно залить кипяченой водой, добавив туда 2 ст. ложки уксуса).

Розового цвета пасхальных яичек наши пра-пра-бабушки добивались, используя отвар или сок брусники. Но если и с брусникой беда, советую взять настой цветков каркаде - получается сочный розовый.

Крепкая заварка черного чая или кофе, ожидаемо подарит коричневый окрас. А вот зеленого цвета можно добиться разными способами. Используя отвар из листьев крапивы или шпината (крапиву отваривают, шпинат лишь слегка пассируют в небольшом количестве воды). А можно, соединив жёлтый (ромашка) и синий (отвар красной капусты), только соединять надо не отвары, а просто последовательно красить яйца сначала в настое ромашки, а потом в отваре красной капусты.

А дальше важное замечание: большая часть природных пигментов при варке разрушается, цвет в итоге получается грязно-бурым. Поэтому яйца в этих отварах-растворах-настойках мы НЕ варим. У нас более хитрый способ приготовления крашенок.

Подготовка яиц и красителей

Перед тем, как варить, яйца вытаскиваем из холодильника - пусть согреются, иначе лопнут, и никакая соль не поможет. Можно поступить так: достать яйца, и пока они нагреваются до комнатной температуры, подготовить отвары. Обычно на это, вместе с шинковкой и нарезанием ингредиентов, уходит полчаса. Перед началом процесса хорошенько моем яйца - с мылом, не только для чистоты, но и для обезжиривания скорлупы, чтобы "краска взялась".

Варка яиц

Варим вкрутую. В обычной воде, добавив на всякий случай соль - чтобы точно не треснули. После того, как яйца сварились (10 минут, как советует Роспотребнадзор, но не больше) сразу опускаем их под струю холодной воды - иначе они будут плохо чиститься! Пусть остынут.

Окраска

Отвары уже разлиты по свободным емкостям. Опускаем туда остывшие яйца и оставляем на несколько часов - цвета будут светлыми, нежными, или на всю ночь (в литературе упоминаются даже сутки!) - дабы колер был понасыщенней. Чтобы получить зеленый, яйца сначала опускаем в раствор ромашки, а потом, когда они пожелтеют, в отвар краснокочанной капусты. Лучше, если окрашиваемые яйца будут стоять и доходить до нужного оттенка в холодном месте. "Наш хитрый способ" - на самом деле совсем не наш, так красили яйца издавна. Интересно, что он позволяет регулировать интенсивность окраски. Можно сделать яйца особенно красивыми, если перед окраской наложить на них веточки петрушки, других растений, а потом обернуть яйцо марлей (или лоскутом от колготок) - чтобы закрепить трафарет. Окрашиваем такое яичко, как и все остальные.

Наводим глянец

После того, как результат окрашивания нас удовлетворит, достаем яйца и обсушиваем на салфетке. Когда поверхность стала сухой, смазываем ее любым растительным маслом - пасхальные яички заблестят.

Когда красим яйца

Чаще всего приготовлением снеди к Пасхе, а, значит, и окраской яиц занимаются в Великий, или Чистый четверг (четверг Страстной недели), можно это сделать и раньше, и днем позже. Главное, чтобы бытовые хлопоты не заменили молитвы в храме, не затемнили суть Страстной недели. "В перерывах между богослужениями, а не вместо них", - говорят священники.

Освящаем пасхальные яйца

Освящают крашеные яйца, так же как и другую снедь - пасхи, куличи, мясное - в Великую субботу (субботу Страстной недели, субботу накануне Пасхи). Строго говоря, это не освящение, пища не становится святой, она просто благословляется в храме. Поэтому не произойдет ничего ужасного, если скорлупа от крашеных яиц попадет в мусорное ведро. Правило: "сжечь в церковной печи или закопать в землю", касается только священных предметов, пришедших в негодность, но не распространяется на остатки освящённой пищи.

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