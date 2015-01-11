Малые добрые дела могут быть важнее больших

Депутат Собрания депутатов Виталий Вельке помог своим избирателям решить одну из самых насущных проблем – изменить в лучшую сторону ситуацию с освещенностью нескольких территорий в микрорайоне.

Жители многоквартирных домов №№15 и 19 по ул. Семенова неоднократно обращались в различные инстанции за помощью, но пришла она именно от депутата. Виталий Вельке поддержал инициативу собственников жилья, недовольных благоустройством во дворах, и прежде всего – отсутствием наружного освещения, и, заручившись мнением большинства, сделал все, чтобы на фасадах появились светодиодные прожекторы. Помимо этого, осветительные приборы удалось установить на здании Детской музыкальной школы №1.

- Прошлой осенью мы с жителями начали активно обсуждать вопросы благоустройства, - поделился подробностями депутат. - Собственники жилья не просто высказали претензии, они проявили организованность: сумели собрать подписи и оформить свое мнение в виде протокола общего собрания по каждому МКД. На основании этого документа начались преобразования: мной были закуплены необходимые материалы (светодиодные прожекторы, кабель) за счет проекта «Малые добрые дела», достигнута договоренность с сотрудниками УК «ЖЭК – 4» о монтаже оборудования. В результате, две дворовые территории и площадка возле ДМШ №1 стали более светлыми и комфортными.

Жители домов по ул. Семенова выражают признательность депутату и при встрече от всей души благодарят за долгожданный подарок:

- Вопрос освещения мы пытались решить с 2005 года, в темное время было жутко ходить, случались травмы. С вашим участием у нас сразу решился наболевший вопрос. Довольны все - и взрослые, и дети. Теперь на повестке дня следующая проблема – ямы, провалы в асфальте. Чтобы восстановить покрытие, мы снова хотим объединять усилия с нашим депутатом.

Следует добавить, что с учетом пожеланий своих избирателей в 2017 году Виталий Вельке смог добиться освещения еще одной территории - участка ул. Калинина (с внутренней стороны) в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Озерском городском округе».

http://www.ozerskadm.ru