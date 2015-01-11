Новость последних секунд: в питьевом водоёме Озёрска (оз. Иртяш) хлора не обнаружено. Данные проб воды уже обработаны.
Хлоросодержащая масса в данный момент находится на очистных сооружениях соседнего Кыштыма. Концентрация опасного вещества там превышает норму в 40 000 раз. В эти минуты власти Озёрска делают всё, чтобы проблема Кыштыма не перенеслась на Озёрск.
«Утечка, предположительно, произошла из кыштымской колонии. В эти минуты в Озёрске усилены меры производственного контроля на водонасосной станции. Мы провели оперативные переговоры с коллегами из Кыштыма и попросили их срочно заняться ликвидацией экологической проблемы», сообщил глава атомного округа Евгений Щербаков.
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