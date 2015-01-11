Майонез-2 за пару минут

Сегодня, наконец, добрался до базара за КПП и купил молока. Решил сделать еще один вариант майонеза, который еще проще, нежели этот. Понадобится всего ничего:
- 100 г молока
- 150 г растительного масла
- 1 ч.л. горчицы
- ½ ч.л. соли
- 2 ст.л. лимонного сока.
Все очень просто. Единственное условие: все должно быть комнатной температуры. В высокий стакан кладем вместе все ингредиенты - молоко, растительное масло, соль, горчицу, - и на средней скорости смешиваем погружным блендером в течение минуты. Масса загустеет.
Теперь добавляем пару ложек лимонного сока. Молоко сразу свернется. Продолжаем работать блендером, пока это все не смешается и не станет еще гуще.
Получившуюся массу перемешиваем деревянной лопаточкой до однородности. И майонез готов. Пара минут времени, и натуральный продукт у нас на столе.
Ключевые теги: молоко, растительное масло, соль, горчица, лимонный сок.
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