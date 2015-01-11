Ситуация с качеством воды в Кыштымском городском округе

По информации, полученной от специалистов муниципального унитарного предприятия «Кыштымводоканал», в канализационных коллекторах города Кыштым Челябинской области обнаружено превышение полихлорированных бифенилов. Информации о загрязнении питьевой воды нет, очистные сооружения находятся в исправном состоянии.

Данная ситуация находится на контроле Министерства экологии Челябинской области, областного Роспотребнадзора. Сегодня прошло заседание межведомственной рабочей группы.

«В результате ежедневного мониторинга качества воды установлено, что до очистных сооружений питьевого источника города Кыштыма обнаружено превышение вредных веществ. Поэтому были назначены лабораторные исследования. После очистных сооружений вредных веществ в воде не обнаружено ни в Кыштыме, ни в Озерске. Другое дело, что очень важно на сегодняшний день установить источник появления этих вредных веществ. Для этого были проведены дополнительные отборы. Также проведены заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям муниципальных образований, созданы рабочие группы. Угрозы безопасности населению нет», - отметил Министр общественной безопасности Челябинской области Евгения Савченко.

«В рамках производственного контроля было установлено, что превышения содержания вредных веществ не зафиксировано», - отметил заместитель министра экологии Челябинской области Андрей Новоселов.

Комментарий Андрея Новоселова - Заместителя министра экологии Челябинской области

Комментарий Савченко Евгения - Министра общественной безопасности Челябинской области

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