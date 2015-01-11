В Челябинске прошел Кубок мира по танцевальному спорту

В столице Южного Урала 7 апреля прошел Кубок мира по танцевальному спорту в европейской программе.

За призовые места в соревнованиях Кубка мира в европейской программе боролись 22 пары из 12 стран. Победу одержала литовская пара Донатас Везелис и Лина Чаткевичуте, вторыми стали представители Германии Симоне Сегатори и Аннет Зюдоль. Замкнули тройку призеров спортсмены из Дании – Бьорн Битч и Эшли Вильямсон. На четвертом месте расположились танцоры из Польши Анджей Садецки и Карина Наврот. Пятое и шестое места заняли россияне - Андрей Мотыль и Екатерина Ким и Игорь Потовин и Янина Якубова соответственно.

Добавим, победители и призеры турнира получили уникальные кубки и медали, изготовленные златоустовскими мастерами.

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