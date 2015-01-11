Дмитрий Медведев вручил Владимиру Бурматову награду за активную работу

Парламентарий стал единственным со всего региона депутатом, который был удостоен столь высокой награды. Благодарность была вручена за большой вклад в развитие российского парламентаризма и активную законотворческую деятельность.
- Региональные недели, которые вы проводите, по сути, напитывают вас самой свежей информацией с мест, - сказал глава правительства России. - Это очень важно и для Правительства. Надеюсь, что такого рода взаимодействие будет продолжаться.
На Южном Урале отмечают, что эта награда - свидетельство уникальной для региона возможности максимально тесной и эффективной коммуникации с федеральной властью.
Напомним, что депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов стал одним из рекордсменов в Госдуме по количеству внесенных и принятых законопроектов. Кроме того, второй год благодаря его усилиям Челябинская область получает более миллиарда рублей на благоустройство дворов, парков, реконструкцию школ, домов культуры и поддержку театров в малых городах.
https://vecherka.su
Ключевые теги: Бурматов, награда, Медведев, достижения.
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