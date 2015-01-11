Дубровский осмотрел текущий этап строительства объектов к саммитам ШОС и БРИКС

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил строительные площадки объектов, возводимых к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в Челябинске в 2020 году.

«Каждый из строящихся объектов находится в зоне пристального внимания, ход и текущий статус контролирую лично. К обозначенному сроку, а он наступит уже через 27 месяцев, мы должны иметь несколько вариантов решений, которые должны соответствовать высоким требованиям. Безусловно, столь масштабные объекты потребуют крупных вложений, будет задействован потенциал региональных подрядчиков — строителей, инженеров, производителей стройматериалов, металлоконструкций, других необходимых модулей», — подчеркнул Борис Дубровский.

Общественно-деловой центр — центральный объект саммитов ШОС и БРИКС, где планируется проведение основных международных мероприятий. Здание высотой 170 метров должно кардинально изменить облик центральной части столицы Южного Урала. По словам гендиректора хозяйственного партнерства «Конгресс-холл» Виталия Передерия, подготовительные работы идут полным ходом: расчищена площадка, переносятся инженерные сети, завершается проектирование объекта. До июня 2018 года подготовительные работы будут закончены.

«Работа идет по графику, начинается переключение сетей. К 1 августа 2018 года мы планируем получить разрешение и начать строить здание. Работы будут вестись круглосуточно и ежедневно в несколько смен. Стоит задача сдать объект в четвертом квартале 2019 года», — отметил Виталий Передерий.

Борис Дубровский ознакомился с состоянием набережной реки Миасс и проектом ее реконструкции, а также проектом Сквера искусств, которые представил руководитель ЗАО Инвестиционная Группа «РВМ Капитал» Алексей Павлюк. В середине лета текущего года планируется начать строительство.

Общий объем инвестиций превысит 1 млрд рублей. На набережной появятся велосипедные дорожки, пешеходная зона и объекты общественного питания.

Борис Дубровский также осмотрел текущий этап строительства дорожной развязки, которая будет соединять улицу Братьев Кашириных с улицей Российской и позволит разгрузить поток движения по улицам Труда, Кирова и проспекту Победы.

Работы на объекте уже ведутся с февраля 2018 года, развязка длинной 597 метров стоит на 27 опорах, из них готовы пять, для 11-ти заготовлен фундамент. Сдан объект будет в четвертом квартале 2018 года.

Глава региона посетил строительную площадку конгресс-холла «Таганай — 2020», который возводится на улице Труда. На сегодняшний день закончены все подготовительные работы, забиты сваи, идет возведение колонн первого и второго уровней здания, а также монтаж перекрытий. Данный конгресс-холл рассматривается как резервная площадка.

К саммитам в Челябинске будут построены общественно-деловой центр и конгресс-холл, гостиницы и современные транспортные развязки.

Южноуральскую столицу украсит новая благоустроенная набережная на реке Миасс. Будет закрыта и рекультивирована свалка, модернизирован аэропорт и отремонтировано здание цирка.

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