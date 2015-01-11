Южноуральцы получат напоминание о приёме лекарств по СМС

Врачи начнут контролировать лечение пациентов по СМС. Пилотный сервис с рассылкой напоминалок на телефон с 1 мая запускает областная туберкулёзная больница № 3 Магнитогорска.

Эсэмэски с напоминанием принять таблетки начнут приходить пациентам, которые лечатся дома. Врачи поясняют — многие больные после улучшения забывают о приёме лекарств, надеясь, что болезнь отступила. Часто именно из-за этого развиваются осложнения и рецидивы туберкулеза.

— Наши препараты пациенты принимают только утром, в 10 часов, в это время каждому пациенту будет приходить СМС с напоминанием, — пояснил главный врач областной туберкулезной больницы № 3 Анатолий Шалагин.

Это уже не первая попытка специалистов выработать приверженность к лечению у пациентов.

— Пять лет назад у нас был запущен в работу единственный в Челябинской области передвижной пункт контролируемого лечения туберкулеза, — рассказал главврач. — Это позволило улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе: заболеваемость сократилась на 25%, а смертность — на 35%. Но главное — число отрывов от лечения сократилось вдвое. В настоящее время число пациентов, прервавших курс лечения, составляет 6%. Мы надеемся, что внедрение новой технологии с рассылкой СМС-напоминаний позволит уменьшить число таких больных до 2%.

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