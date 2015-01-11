В Челябинской области лучшие экипажи соревнуются в танковом биатлоне

На чебаркульском полигоне накануне начались состязания по танковому биатлону среди лучших танковых взводов Урала, Сибири и Поволжья.

Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, на протяжении пяти дней экипажи танков Т‑72БЗ будут преодолевать естественные и искусственные препятствия, а также стрелять из орудия. Общая длина маршрута составляет 18 километров. Бронемашины будут проезжать через противотанковый ров, курган и брод. Кроме того, танкистам необходимо пересечь минно-взрывное заграждение, эскарп, косогоры и гребенку. В этом году состязания имеют отличия от танкового биатлона прошлых лет.

«Впервые по новой методике экипажи на отборочных этапах обязательно проходят гонку в составе команды из трех танков (взвода), которые одновременно преодолевают трассу, а очки засчитываются по последнему экипажу. В соревнования включен также спортивный этап, в ходе которого танкистам придется отжиматься, бежать стометровку, проходить лабиринт, препятствие высотой 2 метра и другие испытания», — сообщили в ЦВО.

Для объективного оценивания соревнований на трассе установлены видеокамеры, а с воздуха за техникой следит беспилотный летательный аппарат. На мишенях установлены датчики, которые покажут, насколько точно экипаж провел стрельбы. Кроме команд общевойсковых армий Сибири и Поволжья, в танковом биатлоне участвуют уральские танкисты и военные из Казанского высшего танкового командного училища.

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