На 10-тысячной купюре изобразят конгресс-холл в Челябинске

Грядущий в Челябинске саммит стран ШОС и БРИКС станет, похоже, событием не только для Челябинска. О нем узнает вся Россия.

Дело в том, что специально к саммиту в центре Челябинска построят конгресс-холл, каких в городе еще не было. Предполагается, что это будет 170-метровое здание из стекла, которое к тому же еще и станет мостом через реку Миасс вблизи исторического центра города. Это здание могут изобразить на новой 10-тысячной купюре. Об этом рассказала сегодня в областном пресс-центре медиахолдинга «Гранада Пресс» официальный представитель дирекции подготовки саммитов ШОС и БРИКС Ирина Чиркова. Пока крупнейшая денежная купюра, которая имеет хождение в России, имеет номинал 5 тысяч рублей.

Таким образом, конгресс-холл станет во всех смыслах доминантой, которая не только украсит город, но и обозначит его в масштабах России и даже на мировом уровне.

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