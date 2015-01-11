Проект «Легенды космоса» в самом разгаре! После интересных познавательных лекций об известных людях мира авиации и космонавтики и посещения обсерватории Дворец творчества детей и молодежи приглашает озерских школьников в удивительное путешествие по стране детского творчества.

С 10 апреля в выставочном зале ДТДиМ началась работа выставки творческих конкурсных работ «Я рисую космос». Примечательно, что выставочными экспонатами стали не только рисунки, но и поделки на космическую тематику. В конкурсе работ приняли участие как общеобразовательные организации, так и учреждения дополнительного образования.

Первыми посетителями выставки стали школьники 39 лицея. Методист отдела декоративно-прикладного творчества Дворца творчества детей и молодежи Наталья Александровна Кочутина на открытии выставки рассказала ребятам о многообразии представленных техник: от акварели, гуаши и цветного карандаша до пластилиновой живописи, мокрого и сухого валяния, а также бумагопластики и оригами. Отдельные работы, поразившие оргкомитет своей уникальностью, стали поделки и рисунки, выполненные в техниках «береста», «холодный фарфор», «гротаж», «керамика», «вторичное сырье». Ребята с удивлением и восторгом рассматривали выставочные работы, в которых их сверстники попытались отразить загадочный мир космоса.

Также Наталья Александровна выделила работу Екатерины Семкив, которая нашла отражение в оформлении всех материалов проекта «Легенды космоса». По результатам оценки жюри лучшие конкурсные работы будут отмечены дипломами проекта «Легенды космоса».

Выставка будет открыта для посещения до 30 апреля. Запись для организованного посещения выставки по телефону: 2-46-50.

Олеся Волоковых, педагог дополнительного образования

Фото Ольги Дудчук