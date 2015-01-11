Тройная авария по вине неуступчивого водителя произошла в Озерске: есть пострадавший

Накануне, 11 апреля, в произошла авария с участием трех автомобилей. В ДТП оказались «задействованы» немецкая и китайская иномарки, а также отечественный грузовик. Сотрудники Госавтоинспекции уже установили схему столкновения.

В 20:30 по улице Челябинская возле дома 39А водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество в движении автомобилю «Лифан» под управлением водителя 1965 года рождения, допустив с ним касательное столкновение. В результате чего автомобиль «Лифан» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ГАЗ под управлением водителя 1964 года рождения.

— сообщили сайту «Первый областной» в ГИБДД по Челябинской области. Отметим, что в результате аварии пострадал водитель китайской иномарки (женщина, 52 года). Прибывшие на место медики приняли решение о госпитализации. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции проводят расследование.

https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/troynoe-dtp-v-ozerske/