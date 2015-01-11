Челябинский РОСПОТРЕБНАДЗОР отказался признавать экологическое ЧП

В Челябинской области развернулись масштабные проверки, связанные с выявлением на очистных кыштымского Водоканала повышенного содержания полихлорированных бифенилов, которые относятся к первому классу опасности. Примечательно, что ревизия областного Роспотребнадзора показала отсутствие угрозы – в озере Иртяш, являющемся питьевым источником для Озерска, превышения отравляющих веществ обнаружено не было. Впрочем, чиновники попавших в зону риска муниципалитетов не спешат делать оптимистичные выводы, готовят независимые экспертизы и ищут источник сброса. В ЗАТО в свою очередь предполагают, что вскрывшиеся нарушения носили не разовый характер и уже оказали влияние на состояние биосферы водоемов. Эксперты и ученые также не склонны списывать наличие масштабной угрозы, хотя и признаются, что в крупных городах подобные сбросы в канализацию встречаются систематически. Пока в муниципалитетах ждут первых результатов анализов, в надзоре не исключают, что инцидент потребует оценки следственных органов.

Чиновники Кыштыма и Озерска заявляют о проведении независимых экспертиз с целью определения содержания полихлорированных бифенилов в водоемах и канализационных стоках. В частности, в Озерске пробы были взяты на прошлой неделе. Экспертиза, как отмечают в администрации ЗАТО, будет проводиться в сотрудничестве с территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Челябинской области. В Карабаше, по словам заместителя главы муниципалитета Петра Мошкина, пробы взяты в понедельник, 9 апреля, в 14 точках города, в том числе в районе объекта ФСИН России ИК-10, где была обнаружена высокая концентрация опасных веществ, и далее по мере приближения к очистным сооружениям.

«Результатов еще нет. Анализ занимает 5-7 дней. Мы проверили все объекты, которые могут сливать или выработать такие вещества, вместе с представителями надзорных органов. Никого пока не выявили. Какое производство в ИК-10, я не знаю, но там таких объектов, которые могли бы выработать опасные вещества, нет... Исследование проводит аккредитованная лаборатория ООО «Уралстройлаб». Ранее были уже первые данные Водоканала, которые показали, что на выходе (с очистных сооружений в воде) этих веществ нет», – рассказал Петр Мошкин.

Примечательно, что отсутствие опасных веществ показала и ревизия Роспотребнадзора. В управлении по Челябинской области сообщают, что пробы были взяты 6 апреля на озере Иртяш и на выходе с очистных сооружений. Исследования проводила ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» и уже 7 апреля представило результаты, исходя из которых превышения концентрации в водоеме не обнаружено. Данные по содержанию опасных веществ на выходе с очистных не приводятся.

Впрочем, чиновников попавших в зону риска муниципалитетов и представителей надзорных органов скорость выполнения анализа, требующего обычно несколько дней, и его финальные выводы, весьма удивили. В приватных разговорах муниципалы поставили под сомнение полученные результаты. Вызвала вопросы и аккредитация привлеченной лаборатории.

О подготовке собственной экспертизы также говорят и в управлении Росприроднадзора по Челябинской области. «Возбуждено административное расследование. Идет сбор доказательств. К нам информация поступала, в том числе, от субъектов, находящихся под федеральным надзором. Есть информация и по предприятиям. Как только будет принято окончательное процессуальное решение, мы сообщим результаты», – заявил начальник управления Виталий Курятников.

Кроме того, данные собирают и в прокуратурах муниципалитетов. По окончанию этой работы материалы будут переданы в СУ СКР по Челябинской области, добавляют в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Напомним, превышение уровня предельно допустимой концентрации (ПДК) полихлорированных бифенилов в 430 тысяч раз было зарегистрировано по результатам анализа проб от 3 апреля. Согласно полученным данным, концентрация опасных веществ составила около 43 мг на литр. Однако в администрациях муниципалитетов полагают, что загрязнение могло произойти и раньше, и было систематическим. «В конце февраля на очистных Кыштыма заметили, что начала погибать биофауна. Эта ситуация продолжалась какой-то период, пока не решили провести исследование. Возможно, что такие вещи происходили систематически. С 2010 года в озере Большая Нанога гибнет рыба, экологи говорят, что из-за спада воды, но были годы, когда вода поднималась», – делится личным мнением источник издания, близкий к администрации Озерска.

Отметим, стоки с очистных сооружений Кыштыма поступают в озеро Сазоново, связанное протоками с озером Большая Нанога, которое сообщается с питьевым водоемом Озерска – озером Иртяш.

Возможный источник распространения опасных веществ до сих пор не определен. По мнению экспертов, обнаружить его путем исследования стоков, куда поступают сбросы с ряда предприятий, будет крайне затруднительно.

«Хлор может попасть от сжигания масел и пластмасс. Например, при сжигании многих бытовых отходов, полиэтилена, пластиковых бутылок в обязательном порядке образуются эти вещества. Они могут быть и в промышленности. Например, если металлургический завод выжигает масло с окалины при температуре ниже 1300 градусов. Если это делается в доменной печи – то все разложится, если сжигается на колосниковой решетке – выделятся бифенилы. Вещество нормально растворяется в воде. Если говорят о его оседании в илах – кто-то просто пытается успокоить людей. Правда, при заявленной концентрации воздействие было бы губительным для жителей», – рассуждает советник президиума РАН Леопольд Леонтьев.

Отраслевые эксперты добавляют, что очистить воду на городских объектах при превышении норм содержания полихлорированных бифенилов без специальных дорогостоящих систем практически невозможно.

«Обычно в муниципалитетах ставят системы биологической очистки. Даже если их реконструировать, полностью очистить воду от полихлорированных бифенилов невозможно. Есть мембранные технологии очистки, но они очень дороги. Их могут позволить себе «Газпром» или «Полиметалл» – крупные холдинги. Для муниципалитетов же это просто золотые системы. Плюс при засорении мембрана рвется, а стоимость ее замены это 80% от стоимости сооружений. Превышение концентрации бифенилов часто происходит в весенний период. Поступать они могут с любых предприятий, в том числе пищепрома. Такое происходит почти в каждом городе. Например, в 2016 году в реке Пышме на территории Белоярского района было обнаружено 318 мг на литр. Это была одна из самых опасных точек – туда попадают стоки из Екатеринбурга и других городов. Вычислить конкретного загрязнителя очень сложно», – оценила ситуацию директор специализирующейся на системах профессиональной водоподготовки компании «АквиТЭК» Ольга Гущина.

По ее мнению, даже при обнаружении потенциального предприятия-загрязнителя добиться от него возмещения ущерба будет проблематично, и спор, возможно, придется рассматривать в суде с привлечением нескольких экспертных организаций.

http://pravdaurfo.ru/articles/163940-chelyabinskiy-rospotrebnadzor-otkazalsya-priznavat