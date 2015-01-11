Мокрый снег с дождём на Южном Урале прекратится к выходным

По данным регионального гидрометцентра, вновь пришедшая на Южный Урал зима уступит место весне к выходным.

Сегодня, 12 апреля, на Южном Урале будет дождь, переходящий в снег, в горных и юго-западных районах прогнозируют сильные осадки, гололед и отложение снега на проводах. Днем будет +1, +6, на юге до +10 градусов, ночью от 0 до +5. Ветер северный, северо-восточный 4-9 м/с, отдельные порывы до 15 м/с. В пятницу, 13 апреля, будет облачно с прояснениями, местами пройдёт мокрый снег. Днем будет +4, +9 градусов, ночью до -7. Ветер северо-западный 4-9 м/с. В субботу, 14 апреля, синоптики сообщают, что осадков не ожидается. В дневные часы прогнозируют до +9 градусов, ночью от -2 до -7 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

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