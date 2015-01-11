В Озерске покажут спектакль о создании города

В озерском театре драмы и комедии "Наш дом" готовят премьеру спектакля "Сборная СССР".

Действие в постановке происходит во времена создания Озерска, а героями стали работники атомного производства.

Режиссер и драматург Никита Золин написал сценарий, опираясь на исторические документы и воспоминания физиков-атомщиков, трудившихся на ПО "Маяк". Создатели "Сборной СССР" постарались передать дух эпохи, но при этом не заполнить спектакль коммунистическими лозунгами и перечислением исторических фактов. Вместо этого акцент сделали на судьбах героев.

Уже известно, что первый показ спектакля состоится 20 апреля.

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