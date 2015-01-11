Эра аналогового телевидения заканчивается

По информации Министерства информационных технологий и связи, в Челябинской области завершается реализация федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», предусматривающей строительство и запуск сетей цифрового эфирного телерадиовещания.

Согласно федеральной целевой программе в 1-м квартале 2019 года государство перестаёт субсидировать распространение аналогового телевизионного сигнала общероссийских обязательных общедоступных каналов в населённых пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек. Таким образом в этих населённых пунктах ожидается отключение аналогового вещания каналов. Входящих в состав цифрового мультиплекса: Первый канал, Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый канал, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВ Центр.

В настоящее время вместо 1-2 аналоговых телеканалов в большинстве населённых пунктов Челябинской области жители могут абсолютно бесплатно принимать 10-20 цифровых телеканалов в отличном качестве. Для приёма цифрового эфирного телевидения необходимо наличие комнатной или наружной антенны дециметрового диапазона и тюнера (отдельного или встроенного в телевизор) стандарт DVB-T2 с поддержкой режима MultiplePLP.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/35538/