Правопорядок в период проведения «Родительского дня» обеспечит полиция

Мероприятия в «Родительский день» на территории Озерского городского пройдут на территории «Старое кладбище» и территории кладбища «Березовая роща» 17 апреля с 10.00 до 18.00 часов.

Проведены проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах проведения «Родительского дня».

Охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в период проведения мероприятий вместе с сотрудниками полиции будут обеспечивать народные дружинники и частные охранные предприятия.

До начала мероприятий территории кладбищ будут обследованы на предмет выявления взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием служебных животных.

О правонарушениях и подозрительных предметах граждане могут сообщить в полицию по телефону 2-50-85 или 02 (с любого оператора мобильной связи по номеру 102) либо обратиться к любому сотруднику полиции.

В целом оперативная обстановка на обслуживаемой территории стабильная, Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области к обеспечению безопасности граждан и общественного порядка в период проведения «Родительского дня» готово.

Заместитель начальника полиции

(по охране общественного порядка)

Андрей Печенкин