Правопорядок в период проведения «Родительского дня» обеспечит полиция

Мероприятия в «Родительский день» на территории Озерского городского пройдут на территории «Старое кладбище» и территории кладбища «Березовая роща» 17 апреля с 10.00 до 18.00 часов.
Проведены проверки эксплуатационного состояния улично-дорожной сети и технических средств организации дорожного движения в местах проведения «Родительского дня».
Охрану общественного порядка и безопасность дорожного движения в период проведения мероприятий вместе с сотрудниками полиции будут обеспечивать народные дружинники и частные охранные предприятия.
До начала мероприятий территории кладбищ будут обследованы на предмет выявления взрывчатых веществ и взрывных устройств с использованием служебных животных.
О правонарушениях и подозрительных предметах граждане могут сообщить в полицию по телефону 2-50-85 или 02 (с любого оператора мобильной связи по номеру 102) либо обратиться к любому сотруднику полиции.
В целом оперативная обстановка на обслуживаемой территории стабильная, Управление МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области к обеспечению безопасности граждан и общественного порядка в период проведения «Родительского дня» готово.
Заместитель начальника полиции
(по охране общественного порядка)
Андрей Печенкин
Ключевые теги: родительский день, полиция, правопорядок.
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