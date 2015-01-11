Сегодня на ужин очень простое, но по-грузински манящее тонкое блюдо оджахури. Мне говорили, что переводится как-то вроде «для всей семьи» или «семейное». Пусть будет так. Сегодня почти вся семья в сборе, так почему бы не побаловать?

500 г мяса

1 кг картошки

2 средние луковицы

3 зубчика чеснока

1 небольшой стручок чили

0,5 ч. л. хмели-сунели

0,5 ч. л. молотого кориандра

0,5 ч. л. молотой паприки

50 г растительного масла

соль

зелень.

Мясо можно брать любое. Я взял свинину и порезал ломтиками шириной 1 см. Порезал лук полукольцами, порубил чеснок, все это добавил к мясу. Еще хмели-сунели, кориандр, паприку и мелко порезанный перчик чили. Хорошо перемешал, накрыл крышкой и поставил в холодильник мариноваться на 2 часа.

По истечение 2 часов, ставлю сковороду на сильный огонь, вливаю масло, очень хорошо разогреваю и выкладываю содержимое «мясной» чашки. Жарю, перемешивая, минут 10, до появления легкого румянца.

Теперь пошла картошка, нарезанная крупными ломтями. Ее тоже жарю, помешивая, минут 10.

Пожарив, солю и кладу порезанную зелень. Любую. Я взял по пучку укропа, зеленого лука и петрушки. Перемешиваю.

Накрываю крышкой, убавляю огонь до малого и тушу минут 30-35. Вот и вся недолга. Вкуснятина! И полная дружба народов у меня на столе как в старые времена: узбекский ляган и на нем грузинское оджахури. И все это, заметьте, на Урале!