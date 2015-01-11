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В честь праздника будущие конструкторы и космонавты запустили ракету

День космонавтики озерские старшеклассники и педагоги отметили во Дворце творчества детей и молодежи вместе с делегацией российских специалистов, занимающихся вопросами освоения космоса и авиации. В торжестве приняли участие представители администрации округа и ФГУП «ПО «Маяк».

Основная часть мероприятия прошла в большом зале, который в этот вечер был полон и тепло встретил уважаемых гостей: вице-президента Федерации космонавтики России Вячеслава Васильевича Бардёнкова, ветерана космонавтики Вячеслава Георгиевича Довганя, заслуженного летчика-испытателя Урала Назибовича Султанова, начальника отдела ФГБОУ ВО «УГАТУ» Сергея Ивановича Каменева, профессора кафедры астрофизики МГУ Владимира Михайловича Липунова и исполнительного директора Башкортостанского регионального отделения Федерации космонавтики Российской Федерации Сергея Ивановича Плюхова.

Слово для официального приветствия аудитории было предоставлено заместителю главы Озерского городского округа Олегу Ланге, заместителю генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по производству гражданской продукции Сергею Кириллову, инициатору проекта «Легенды космоса», педагогу дополнительного образования ДТДиМ Владиславу Шумкову.

Олег Ланге:

- Сегодня, действительно, замечательное событие: 57 лет назад весь мир потрясло сообщение о полете первого советского космонавта в космос. Первый полет был трудным и состоялся благодаря труду тысяч специалистов, именно с 12 апреля началась новая эпоха, сделан прорыв в развитии человечества.

Позвольте от имени главы Озерского городского округа Евгения Щербакова поздравить с этим событием всех присутствующих и выразить слова благодарности коллективу ДТДиМ, который предоставляет возможности для развития детей, и отдельно руководителю астрономического клуба «Парсек» за то, что он познает со своими воспитанниками Неизведанное. Пусть в жизни каждого из нас прекрасно сочетаются удачные взлеты, увлекательные полеты и благополучные посадки.

Организаторы мероприятия сделали все, чтобы создать в зале «космическое» настроение, убедить присутствующих в том, что сегодняшняя космонавтика – этот синтез романтики, знаний и экономики – ждет своих новых Гагариных и Титовых. Хотелось верить, именно такие будущие исследователи Вселенной в этот вечер собрались во дворце творчества детей и молодежи.

Как детскую мечту воплотить в жизнь, рассказал ровесникам недавний выпускник Станции юных техников г. Озерска Дмитрий Халтурин, собравший когда-то модель лунохода. Он с детства увлекался робототехникой, поступил в Национальный ядерный университет МИФИ и стал победителем конкурса, объявленного полярной экспедицией «Картеш». В ноябре 2017 года вместе со своими товарищами Дмитрий Халтурин испытал изобретение - мини-лабораторию на воздушных подушках - в реальных арктических условиях и еще раз доказал себе и окружающим, что нет ничего невозможного, если ты увлечен своим делом и выбрал правильный путь.

Для прямого общения со специалистами, занимающимися вопросами освоения космоса и авиации, в зале были установлены «свободные» микрофоны. В течение получаса старшеклассники вели диалог с летчиками-испытателями, учёными и преподавателями, которые ответили на вопросы, касающиеся освоения Вселенной, подготовки и работы космонавтов на МКС, технического устройства ракет и научных экспериментов, космической психологии и вполне земных отношений с родными людьми.

На все обращения члены делегации реагировали уважительно, раскрывали тему максимально подробно, и что важно, даже о самом сложном говорили просто и доступно. Отвечая на первый вопрос «Много ли сегодня желающих стать космонавтами», В.В. Бардёнков отметил, что энтузиастов стало меньше по сравнению с первыми годами развития отрасли, но выразил надежду, что благодаря таким проектам как «Легенды космоса», интерес в обществе к его профессии заметно возрастет:

- Сегодня требования к кандидатам в космонавты изменились: смягчились – по здоровью и усилились в части интеллектуального уровня, помимо этого обязательными являются такие способности, как знание иностранных языков и коммуникабельность.

Общаясь со старшеклассниками, специалисты оказались едины в своем мнении: космос - это будущее человечества. Трудно представить более перспективную сферу деятельности, где уже сегодня требуются не только летчики-испытатели, но астрономы, инженеры-конструкторы, авиамеханики, инженеры-строители, биологи, медики, менеджеры.

Завершая общение с залом, В.В. Бардёнков выполнил миссию, возложенную на него командой:

- Уважаемые друзья, мы второй день в вашем городе и, наверное, выражу мнение всех моих коллег: то, что мы увидели, нас восхитило и порадовало. И мы поняли, что в вашем городе проходит очень большая работа по привитию молодежи интереса к космической деятельности, интереса к защите Вселенной, интереса к тому, что пригодилось бы в будущем для всего нашего Человечества.

Мы согласовали свое мнение с президентом нашей Федерации космонавтики России – летчиком-космонавтом, дважды Героем СССР Коваленком Владимиром Васильевичем - и предложили ему рассмотреть вопрос о создании у вас региональной организации. Если будет положительное решение, мы его поддержим.

Хочется пожелать всем присутствующим и жителям округа новых успехов в космической деятельности.

От имени прибывшей делегации Почетные грамоты за многолетний добросовестный труд, инициативность, большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения, активную работу по поляризации космонавтики были переданы через заместителей главе Озерского городского округа Е.Ю. Щербакову и генеральному директору ФГУП «ПО «Маяк» М.И. Похлебаеву, лично отмечен инициатор проекта «Легенды космоса», педагог дополнительного образования ДТДиМ Шумков В.П. Именные книги на память от деятелей космонавтки получили два воспитанника клуба «Парсек».

Принимающая сторона также вручила подарки членам делегации.

Встреча закончилась торжественным пуском ракеты, созданной участниками авиамодельного объединения Станции юных техников г.Озерска, и пресс-конференцией с участием журналистов озерских СМИ и интернет-ресуросв.

В честь праздника будущие конструкторы и космонавты запустили ракету

В честь праздника будущие конструкторы и космонавты запустили ракету

В честь праздника будущие конструкторы и космонавты запустили ракету

В честь праздника будущие конструкторы и космонавты запустили ракету

 

В честь праздника будущие конструкторы и космонавты запустили ракету

В честь праздника будущие конструкторы и космонавты запустили ракету

В честь праздника будущие конструкторы и космонавты запустили ракету

В честь праздника будущие конструкторы и космонавты запустили ракету

 

В честь праздника будущие конструкторы и космонавты запустили ракету

 

В честь праздника будущие конструкторы и космонавты запустили ракету

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/35561/

Ключевые теги: день космонавтики, ДТДиМ.

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