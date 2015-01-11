В Челябинской области изменилась процедура сдачи ЕГЭ

Единый госэкзамен в этом году будут сдавать по-новому. Теперь всем 11-классникам документы будут распечатывать и выдавать прямо в экзаменационных аудиториях. Правило коснется всех без исключения уже этой весной.

«С этого года во всех пунктах проведения экзамена непосредственно в экзаменационных аудиториях будет осуществляться печать полного пакета документов: контрольно-измерительных материалов (КИМы) и регистрационных бланков», — приводит сайт ob-zor.ru слова начальника управления образования министерства образования и науки Челябинской области Елены Тюриной

Как считают инициаторы нововведений, измененные правила повысят объективность оценки и снизят количество шпаргалок, и других ухищрений, которыми пользуются нерадивые школьники. А вот девятиклассники будут сдавать экзамены по старому. В этом году госэкзамены будут сдавать более 14 тысяч южноуральцев, половина из которых - школьники Челябинска.

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