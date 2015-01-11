Андерсен и «Что? Где? Когда?» в «Первоцвете»

Празднование православной Пасхи – Воскресения Христова – не ограничивается одним днем. В минувшее воскресенье, именуемое в календаре Фоминой неделей, с утра, как и полагается в храме Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска состоялось Богослужение, а во второй половине дня взрослые и дети собрались в Духовно-просветительском центре «Первоцвет».

Их приветствовал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий ШОРИН.

Действительно, впервые на территории «Первоцвета» состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?». Но начался вечер не с игры. Сначала воспитанники братства «Покровская крепость» показали постановку по сказке Г.Х.Андерсена «Гадкий утёнок». Снова и снова мы убеждаемся в том, что истинная классика не стареет и остается актуальной во все времена. Снова и снова эта сказка говорит детям, что вырастая, меняясь и идя на риск, они способны не только измениться, но превратиться в лебедя. И несмотря на наше несоответствие окружающему миру, в каждом есть свой лебедь, все зависит лишь готовности найти его в себе, воспитать и дать ему свободу. Снова и снова напоминает эта сказка слова Евангелия от Матфея: «Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7:12).

После инсценировки состоялась анонсированная игра «Что? Где? Когда?». За игровыми столами встретились три команды.

В жюри были протоиерей Димитрий Шорин, иерей Кирилл Кудряшов, координатор центра «Первоцвет» Елена Шорина, вел игру актер театра «Наш дом» Андрей Иодловский.

В игре всё было по-настоящему: и вертушка, и минута на размышление, и полный зал активных болельщиков, и, порой, непростые вопросы. Вопросы, кстати, собирались заранее и можно с полным правом сказать, что над ними трудились всей страной, потому что письма с вопросами пришли не только из Озерска, но и из Верхотурья, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов. Был и знаменитый «черный ящик», содержимое которого далеко не всегда можно было угадать «с ходу».

Вопросы касались, в основном, Пасхальной и Библейской тематики, но иногда одного знания маловато, нужна и смекалка.

Впрочем, если кто-то чего-то и не знал, то игра дала новые знания. Например, на вопрос, откуда появилась форма кулича, ответ не знали и многие взрослые. И как говорится, внимание, правильный ответ!

Игра есть игра и команда-победительница получила свою хрустальную сову, как и полагается в игре «Что? Где? Когда?». Не остались без призов и другие команды, но все-таки, главным было то, что многие ушли с этой игры, открыв для себя что-то новое и в ожидании продолжения такой игры. И, значит, основная цель достигнута!

Подробности в видеосюжете

Александр Волынцев