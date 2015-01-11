Чемпионат России по ММА пройдет в Челябинске

В Челябинске с 12 по 13 мая состоится чемпионат России по боям смешанного стиля (ММА), сообщили на официальном сайте Союза ММА России.

На соревнования приедет не менее 150 спортсменов, которые разыграют награды в восьми весовых категориях.

Чемпионат начнётся 12 мая в Ледовой арене «Трактор».

По словам президента союза Фёдора Емельянова, «Мы рады, что чемпионат России 2018 года по ММА пройдет в Челябинске, городе, где ценят и успешно развивают смешанное боевое единоборство. Челябинская федерация уже успешно провела несколько крупных турниров, и я уверен, что чемпионат России также пройдет на высоком уровне».

Ожидается, что в соревнованиях примут участие чемпионы мира и Европы, а также обладатели Кубка России.

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