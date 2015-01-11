Задержан вор велосипедов

СВОДКА происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 169 происшествий, возбуждено 11 уголовных дел, раскрыто 6.

10 апреля в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, совершившего путем перекуса противоугонного устройства кражу велосипеда в августе прошлого года из подъезда дома № 18 по ул. Уральская. Им оказался житель Озерска, 1987 года рождения, раннее судимый за имущественные преступления. Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возобновлено расследование уголовного дела по ч. 2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

12 апреля в поселке Новогорный сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении кражи аккумулятора из автомобиля ВАЗ-2107, стоявшего во дворе дома № 2 по ул. Южно-Уральская в январе 2018 года. Задержанный местный житель дал признательные показания, следствие продолжается.

13 апреля по «горячим» следам в поселке Метлино сотрудники полиции задержали жителя Каслинского района по подозрению в совершении кражи имущество из дома, расположенного по ул. Береговая, имущества на сумму 11500 рублей. Задержанный, 1974 года рождения, раннее судимый за имущественные преступления, в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации препровожден в изолятор временного содержания. В настоящее время в отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. По данному факту Следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража).

Приглашаем на службу в полицию!

Озерская полиция приглашает на службу молодых людей в возрасте до 35 лет, годных по состоянию здоровья, имеющих среднее образование, на должности рядового и младшего начальствующего состава.

Сотрудникам полиции гарантированы достойная зарплата, социальные гарантии и льготы, как сотрудникам, так и членам их семей.

По вопросам трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 43, каб. 57, тел. 2-59-12, код города - 35130.

Возможно трудоустройство иногородних.

Электронное МВД

Граждане, имеющие доступ к сети интернет, могут воспользоваться всеми преимуществами быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимые услуги без потери времени и качества. Зарегистрировавшись один раз на портале Госуслуг ( http://www.gosuslugi.ru/ ), вы получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России.

Перечень государственных услуг, оказываемых МВД в электронном виде: https://www.gosuslugi.ru/pgu/stateStructure/10000001197.html#!_services

Внимание!

Если Вы столкнулись с фактами нарушений своих прав со стороны сотрудников полиции, злоупотребления и превышения ими должностных полномочий, а также в случае отказа в приеме, оформлении и регистрации заявления, сообщения о преступлениях и происшествиях просим незамедлительно проинформировать об этом по «телефону доверия», который работает в круглосуточном режиме:

телефон «горячей линии МВД» - 8(351)2688594.

И еще из полицейской статистики:

Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 7 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 17 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 8 выездов.

Было составлено 206 административных протоколов, в том числе:

- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 35 протоколов;

- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 24 протокола;

- за мелкое хулиганство – 18 протоколов.

Инспекторами ДПС пресечено 128 нарушений Правил дорожного движения, выявлен 1 водитель за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Осуществлено 8 выездов кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий, проведен 1 профилактический осмотр на выявление взрывчатых веществ.

Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск