Более 320 тыс. школьников со всей России написали инженерную олимпиаду «Звезда»

Более 320 тыс. школьников со всей России приняли участие в инженерной олимпиада «Звезда» – организатором интеллектуальных состязаний выступает Южно-Уральский государственный университет.

Интеллектуальные состязания проводились по семи предметам и девяти профильным направлениям. Их цель – выявить одаренных школьников, которые в будущем станут представителями инженерной элиты страны.

Только на площадке ЮУрГУ было собрано 9 856 участников, а по всей Челябинской области – более 18 тыс. человек.

«В июле 2018 года олимпиаде "Звезда" исполняется пять лет. Именно с этого времени мы отсчитываем свою историю. Поэтому было принято решение о проведении в октябре-ноябре 2018 года Форума победителей, который пройдет на площадках вузов-организаторов. Участниками Форума станут победители и призеры этого учебного года, а также те ребята, которые уже обучаются в вузах и поступили туда в качестве победителей и призеров нашей олимпиады», — комментирует координатор олимпиады, заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ Юлия Болотина.

Кроме того, в июле 2018 года победители и призеры олимпиады станут участниками Международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего», который пройдет в Ульяновске.

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