В день донора южноуральцам предлагают сдать кровь

Челябинская областная станция переливания крови накануне Дня донора, который отмечается 20 апреля, проводит акцию «У крови нет должности».

Южноуральцы смогут помочь людям, находящимся в больницах и нуждающимся в переливании крови. Помимо Челябинска донорские пункты будут работать всю неделю в Златоусте, Миассе, Магнитогорске, Сатке и Южноуральске.

Все, у кого в будние дни нет возможности сдать кровь, могут сделать это в субботу, 21 апреля. В Челябинске нужно прийти в специализированный пункт на ул. Воровского, 68 (ост. Медгородок) с 8 до 12 часов, а в Магнитогорске в этот день будут принимать доноров на станции переливания крови на ул. К. Маркса, 160, с 8:15 до 11 часов.

Добавим, участниками акции «У крови нет должности» в первый ее день стали 216 жителей региона.

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