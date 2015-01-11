Олицетворение весны: жительница Озерска вырастила более 800 сортов фиалок

В 1882 году барон Вальтер фон Сен-Поль прогуливался в Узамбарском округе Африки. Внимание мужчины привлекли диковинные цветы. Барон незамедлительно выслал семена растения своему отцу, а тот передал их ботанику. А в 1883 году неизвестные цветы получили свое название – сенполия фиалкоцветная.

Почти через 130 лет жительница Озерска (ЗАТО, Челябинская область) Людмила Глущенко, которая 40 лет по 15 часов в сутки работала продавцом в продуктовом магазине, вышла на пенсию и начала заполнять подоконники и многоуровневые стеллажи в своей квартире фиалками. Сегодня ее коллекция – самая большая на Южном Урале.

Бело-розовые, нежно-сиреневые, голубые, рубиновые, пестролистные, махровые, «колокольчики» – в фиалках легко затеряться. Но для Людмилы Глущенко каждое растение индивидуально. Она не только сразу называет сорт, но и может рассказать о каждой из своих подопечных целую историю. Впрочем, и помолчать коллекционер тоже любит – особенно во время «общения» с фиалками. «И поверьте, такое "общение" требует терпения и силы воли. Ежедневно на утренний и вечерний осмотр – не завял ли где-нибудь листик? – я трачу несколько часов», – рассказывает озерчанка.

Хобби не из дешевых: 50 светильников горят по 12 часов каждый день. Кроме того, Людмила закупает грунт из Германии – легкий, рыхлый, «чтобы дышал». Все это влетает в копеечку, но Людмила уверена, что результат того стоит: любимые фиалки всегда рядом, в любой момент можно подойти и полюбоваться их красотой.

Излишками цветов – выращенными из одного листочка «детьми» – Людмила с удовольствием делится. Многие коллекционеры в России уже знают, что в «запретке» живет такая цветочница и у нее можно заказать заветный кустик или листочек по почте.

Озерчанка уверена: в каждом доме должна стоять на подоконнике хотя бы одна фиалка. «Фиалкам миллионы лет, они пережили ледниковый период. Фиалка – стержень гармонии в доме. Этот цветов – символ счастья, благополучия и спокойствия в семье».

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