Как отразится рост курса валют на отдыхе в 2018 году?

Вслед за скачком курса иностранных валют многие эксперты и простые россияне заговорили о росте цен на отдых. Причем как за рубежом, так и внутри России.

Высокий курс валют вынудил 58% россиян задуматься об отказе от поездок за рубеж в этом году, о чем свидетельствуют результаты опроса сервиса путешествий OneTwoTrip. Особенно это касается тех туристов, кто планировал отдохнуть на экзотических курортах: на Сейшелах, Маврикии, Мальдивских островах, Шри-Ланке. Но даже тем, кто забронировал бюджетный тур в Европу, тоже не стоит расслабляться — рост курса валют серьезно отразится на тратах во время отпуска, поскольку они вполне могут превысить те 30% цены путевки, сэкономленные на раннем бронировании.

Вместе с тем скачок иностранных валют пока не так сильно повлиял на стоимость авиабилетов за границу – за минувшую неделю их стоимость выросла всего на 1,5%. Однако по расчетам специалистов, уже в среду, 18 апреля, цены скакнут на 7% — с 72 до 77 рублей за один евро. То есть на каждые €100 стоимости билета россиянам придется выложить дополнительные 500 рублей. Вырастут цены и в долларах — с 59 до 62,5 рублей за доллар (на 6%) или на 350 рублей на каждые $100 долларов стоимости билета.

Отметим, что все европейские перевозчики устанавливают цены именно в евро — так что перелет в Париж, Лондон или Берлин точно подорожает на 7%. Это в основном касается иностранных авиаперевозчиков, но и отечественные авиакомпании могут поднять цены на тех маршрутах, где конкурируют с иностранными перевозчиками.

Что касается цен на отели, то в отличие от авиабилетов, здесь все более индивидуально. То есть цены на размещение в отелях, скорее всего, будут меняться в прямой зависимости от курса валют. При этом отельные сети, видя падение интереса со стороны россиян, могут запустить специальные стимулирующие акции — например, две ночи по цене трех или бесплатное повышение класса номера. Более того, многие отели уже сейчас дают дополнительные скидки на отдельные даты в начале туристического сезона.

По мнению экспертов, рост курса валют может сказаться, пусть и несущественно, но и на ценах проживания в отечественных отелях, в первую очередь сетевых. Если же вы оплачиваете стоимость отеля в рублях, то особо беспокоиться не следует – в этом случае цены за проживание на отдыхе не должны возрасти.

Скачок иностранных валют, как считают специалисты в сфере турбизнеса, не должен сказаться на стоимости туров в валюте. По крайней мере сейчас все бронирования идут в штатном режиме, и снижения спроса на туры за рубеж не наблюдается. Если говорить о стоимости туров в рублях, то корректировка происходит ровно настолько, насколько меняется курс. К тому же многие россияне уже успели спланировать летний отдых, воспользовавшись акциями раннего бронирования – ведь скидки по раннему бронированию достигают 20−30%. Также эти акции периодически включают бесплатное повышение категории номера или улучшение типа питания.

Как бы там ни было, 62% из тех, кто отказался в 2018 году поехать за границу, собираются путешествовать по России. Из них 29% отправится на Черное море, а 33% поедут в «не морские туристические центры страны».

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