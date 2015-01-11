Театр кукол «Золотой петушок» объявляет Битву Героев!

Дети любят рисовать! Новый конкурс под названием «ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ» начинается прямо сейчас, а завершится на церемонии закрытия театрального сезона – 25 мая!

До 18 мая в театре кукол принимаются рисунки на тему: мой любимый герой спектакля театра кукол «Золотой петушок». От каждого автора – по одной работе. Техника исполнения любая, формат – от А4 до А3. Участие родителей приветствуется, но обаяние детского вдохновения тоже имеет значение.

Главное, не забыть подписать фамилию, имя ребенка, возраст, детсад/школу (педагога) и – ОБЯЗАТЕЛЬНО – контактный телефон и ФИО одного (или двух) родителей, чтобы награда уж точно нашла своего героя! Каждые 9 работ составляют очередной тур, победитель которого выходит в финал.

Конкурс «Главный герой» – самый объективный и демократичный, потому что лучшего художника будем определять всем миром и сразу с трех сторон:

1. Компетентное жюри, состоящее из артиста и сотрудника цехов театра кукол, двух зрителей и главного художника Андрея Степанова. Состав жюри (кроме А.Степанова) будет меняться во избежание предвзятости. Каждый из них присуждает по 1 баллу лучшей, по его мнению, работе;

2. По одному призовому баллу добавят участники группы театра кукол в Контакте. Им предстоит выбрать лучшего художника голосованием и лайками;

3. Еще одно голосование будет организовано в фойе театра кукол (2 этаж, детская зона, рядом с выставкой рисунков). На входе каждый зритель получает специальный жетон, на котором сможет написать имя художника, рисунок которого он считает лучшим.

Причем здесь «Главный герой», ведь выбираем лучшего художника? А все просто. Главная интрига Конкурса заключается в том, что не только лучшего юного художника он в итоге определит. По тому, насколько часто тот или иной персонаж станет героем детских рисунков, мы и определим ГЛАВНОГО ГЕРОЯ театра кукол «Золотой петушок». На праздничной церемонии закрытия 66-го театрального сезона заслуженные награды вручат не только победителю Конкурса, но и артисту, герой которого чаще всего был персонажем детских рисунков!

Приз лучшему художнику – пригласительный билет на открытие следующего, 67-го театрального сезона, который откроется премьерой спектакля «Сказка о царе Салтане»!

Итак, 1 тур начинается прямо сейчас. В нем принимают участие рисунки юных художников из детского сада №55 (педагог Елена Геннадьевна Потапова). Приветствуем героев из спектакля «Я – Коза!». Итоги 1 тура подведем 22 апреля! Голосование найдете здесь: https://vk.com/zol_petushok_oz?w=wall-9425187_3432 Присоединяйтесь!