В Челябинской области стартует чемпионат мира по хоккею среди юниоров

Сегодня, 19 апреля, на Южном Урале стартует чемпионат мира по хоккею среди юниоров (до 18 лет), который будет продолжаться 10 дней. Матчи пройдут в Челябинске и Магнитогорске.

Одними из первых на лед выйдут сборные России и Франции. Встреча состоится на ледовой арене «Трактор» в областном центре. Ее можно будет увидеть в прямой трансляции телеканала ОТВ.

С расписанием матчей и подробностями чемпионата можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Как сообщала «Губерния», о том, кто победит в чемпионате мира по хоккею среди юниоров рассказал выдра Ваня. По мнению зверька, игра между сборными России и Франции будет напряженной.

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