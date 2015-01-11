В Магнитогорске девушка прикурила от свечи в храме

Полиция установила личность девочки-подростка, которая, согласно выложенному фото в соцсетях, пыталась прикурить сигарету от горящей свечи в храме Магнитогорска.
На размещенной фотографии в социальной сети "ВКонтакте" видно, как подросток наклонился к горящим в храме свечам с сигаретой. Как сообщала в четверг полиция, по данному факту проводится проверка.
"В настоящее время полиция установила личности всех несовершеннолетних, в том числе девочки-подростка, которая была изображена на фотографии. Проверка по данному факту продолжается", — сказали в ведомстве.
В полиции уточнили, что обстоятельства произошедшего в Магнитогорске продолжают устанавливаться, поэтому полиция не разглашает более подробную информацию о личности несовершеннолетних, а также сколько их было в храме.
https://ria.ru
Ключевые теги: Магнитогорск, храм, подросток.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать