Больницу уличили в распространении личных данных и диагнозов пациентов

Одна из больниц Магнитогорска использует в качестве «обороток» старые талоны, где указана вся информация о пациентах, начиная с паспортных данных и заканчивая диагнозом. Местные жители возмущены таким вопиющим нарушением.

Сначала о том, что в больнице нарушают врачебную тайну, стало известно со слов одного из жителей Магнитогорска.

«Довелось побывать на неделе в поликлинике на Советской,219. Вы замечали, что статистические талоны печатают на обратной стороне "относительно старых" талонов (мне попались сентябрь и декабрь,2017)? Причем, не закрашивая личных данных прошлого пациента (номер паспорта, снилс, омс, адрес проживания). Консультировался у юриста из страховой компании, сказали - это административное правонарушение поликлиники (не является нарушением прав пациента, поэтому страховая не может повлиять на это). Но посоветовали написать на имя главврача поликлиники жалобу-требование прекратить распространение личных данных», - рассказал мужчина.

После этого с корреспондентом 31tv.ru связалась другая жительница Магнитогорска, которая рассказала, что вызвала врача на дом, а после к ней пришел, предположительно, сотрудник больницы с запиской врачебного характера, которая так же была написана на обратной стороне старого талона, где прописаны не только ФИО пациента, его паспортные данные, адрес и номер СНИЛС, но и шифр заболевания, а также диагноз.

Отметим, что медицинская организация, являясь оператором персональных данных, обязана обеспечить надежную защиту информации о пациенте и не имеет права раскрывать эти данные третьим лицам или распространять их без согласия пациента.

За нарушение права на защиту персональных данных предусмотрена административная ответственность и штрафы.

https://31tv.ru