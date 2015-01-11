Вместе против менингита: защити себя и близких

Всероссийская информационно-образовательная кампания «Вместе против менингита», приуроченная к Всемирному дню борьбы с менингитом (24 апреля), стартовала 10 апреля. Ее цель – привлечь внимание населения к проблеме менингита и необходимости его профилактики.

Кампанию поддерживают многие медицинские учреждения страны, призывая привиться против менингококковой инфекции, защитить себя и своих близких.

Менингит – опасное и тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалением мягких оболочек головного и спинного мозга. Инфекция возникает внезапно, протекает тяжело и может унести жизнь человека за считанные часы или привести к серьезным и необратимым последствиям

Особенно опасен менингит для детей раннего возраста (до 5 лет), подростков и молодых взрослых.

Самый грозный из всех видов менингитов – менингококковый*. По статистике, каждый шестой заболевший менингококковым менингитом умирает. При этом, согласно статистике, у 63% погибших смерть наступала в течение 24 часов от начала заболевания. Среди переболевших менингококковой инфекцией и менингококковым менингитом, у 20% формировалась стойкая инвалидность. Коварство менингита заключается еще и в том, что его первые симптомы напоминают обычную ОРВИ, из-за чего диагноз ставится с опозданием и лечение начинается несвоевременно.

Но менингит можно предотвратить. Всемирная организация здравоохранения считает вакцинацию одним из наиболее эффективных способов профилактики инфекционных заболеваний. В России прививку от менингококковой инфекции и менингококкового менингита можно сделать взрослым, подросткам и детям, начиная с 9-месячного возраста.

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