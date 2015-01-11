Последняя рабочая неделя апреля будет шестидневной

Россиянам предстоит работать с 23 по 28 апреля, а затем отдыхать четыре дня — с 29 апреля по 2 мая.

Согласно утвержденному ранее премьер-министром России Дмитрием Медведевым плана переноса выходных дней в 2018 году, наступающая 23 апреля неделя будет в стране предпраздничной. Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля. А среда, 2 мая, будет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с 7 января 2018 года, который в этом году приходился на воскресенье. Таким образом, после длинной рабочей недели россияне будут отдыхать четыре дня подряд, с воскресенья, 29 апреля, по среду, 2 мая, включительно.

В результате получается, что первый рабочий день после праздничных выходных — четверг, 3 мая. Соответственно, после праздничных выходных последует всего двухдневная рабочая неделя — 3 и 4 мая.

На этом праздничные дни в мае не закончатся. В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в нынешнем году приходится на среду, никаких переносов не будет. Как отмечают в Роструде, праздничный выходной разделит рабочую неделю на две части — 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом, вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день, согласно Трудовому кодексу, будет короче на 1 час.

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